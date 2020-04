SolidaritéCovid : M3akoum.ma, un plateforme Internet dédiée à la solidarité

La plateforme de financement participatif m3akoum.ma (Avec vous) a été mise en place le 30 mars dernier par SANABEL, une association active depuis 2013 dans le domaine des projets solidaires, notamment dans le financement d’activités génératrices de revenus. La plateforme a été créée spécialement pour permettre et faciliter une chaine de solidarité entre les donateurs et les familles dans le besoin, particulièrement touchées par la crise actuelle.

«Dès le début de la crise sanitaire, la réflexion a été menée au sein de notre association pour trouver le meilleur moyen d’apporter une aide aux familles les plus touchées. L’état d’urgence sanitaire et les mesures de confinement nous ont poussé à opter vers la solution technologique», explique Mme Aicha Ben Elafdil, trésorière de l’Association Sanabil.

Identifier les familles dans le besoin

La plateforme a donc pour objectif de permettre à des contacts référents (Associations, employeurs, personnes) d’inscrire des familles qui ont perdu leurs revenus à cause de l'état d'urgence sanitaire. Depuis le lancement de M3akoum.ma le 30 mars dernier, ce sont ainsi près de 800 familles qui ont été identifiées. 700 d’entre elles ont déjà reçu une première aide financière directe grâce à un établissement de paiement partenaire. «Chaque semaine, la famille bénéficiaire reçoit entre 400 et 900 dirhams, en fonction de la taille du ménage. Nous sommes en train de traiter plus de 100 demandes de nouvelles familles qui sont en attente», confie Mme Ben Elafdil.

La plateforme permet également aux donateurs de choisir la ou les familles qui pourront bénéficier de leurs dons. Chaque donateur a ainsi la possibilité de choisir les familles en fonction de ses priorités (territoriale, orphelins, handicap), tout en s'assurant que le don est bien arrivé à destination. «Les familles qui ont bénéficié d'un don correspondant à un budget d'une quinzaine de jours n’apparaîtront pas sur la plateforme pendant 2 semaines pour donner la chance à d'autres familles», expliquent les promoteurs de l’initiative. Le donateur peut également faire un don global sans forcément préciser le bénéficiaire.

Une vaste campagne sur les réseaux sociaux espère mobiliser les donateurs qui peuvent contribuer en ligne, par virement bancaire ou via des versements en espère auprès de l’établissement de paiement partenaire de l’opération. «Nous avons tous les jours de nouvelles demandes d’aides pour de nouveaux cas. Le prolongement de l’état d’urgence sanitaire se traduira par un prolongement des aides que nous apportons aux 800 familles déjà dans nos listes», confie la trésorière de l’association.