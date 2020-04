Youda, une campagne web qui visibilise la situation des ouvrières agricoles marocaines

Au Maroc, une campagne web vise à rendre visibles les discriminations et les violences fondées sur le genre, subies par les ouvrières agricoles du pays. «Compte tenu de l’état d’urgence sanitaire instauré pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus au Maroc, les ouvrières agricoles, l’un des maillons les plus faibles de la chaîne du secteur agricole, se trouvent dans une situation difficile et précaire», explique le Groupe des jeunes femmes pour la démocratie, qui a lancé cette initiative intitulée YOUDA, en partenariat avec la Fondation Heinrich Böll Rabat.

Pour ce faire, le Groupe se base sur «les témoignages et les recommandations des ouvrières agricoles, qui seront publiés sur les réseaux sociaux», explique un communiqué parvenu à Yabiladi. La structure dit en effet avoir «constaté de nombreuses violations des droits fondamentaux de cette catégorie de travailleuses».

Plusieurs observations ont déjà pu être formulées :

«Le non-respect du code de travail, notamment en ce qui concerne l’absence de contrats de travail et de couverture médicale, ainsi que le dépassement des heures de travails réguliers, le risque perpétuel de violence sexuelle, les risques inhérents aux conditions de transports, la difficulté d’accès aux services de base, au droit et à la justice à cause de la vulnérabilité, mais également à cause de la complexité des procédures pour dénoncer les violences physiques et sexuelles, les violences conjugales et/ou familiales lors du confinement lié à l’état d’urgence sanitaire, l’inaccessibilité aux compensations et aides financières instaurées dans le cadre du fonds de gestion de la pandémie du coronavirus de la part de l’Etat.»

Sur la base de son suivi et son accompagnement de ces travailleuses, le Groupe appelle l’Etat à accorder «une attention particulière à cette catégorie socioprofessionnelle qui souffre également des risques de la pandémie, et qui pourrait être doublement plus impactée».