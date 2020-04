Maroc : Les risques de l’arrêt de vaccinations des nourrissons pendant le confinement

L'arrêt des vaccinations des nourrissons pendant la période de confinement imposée par la pandémie du Covid-19 aura des conséquences redoutables en termes de morbidité et de mortalité, a prévenu le professeur en pédiatrie, Ouazzani Touhami Makine, qui craint une réapparition de maladies graves prévenues par la vaccination, des flambées d’épidémies et des risques de décès.

Dans un article intitulé «Poursuivre la vaccination des nourrissons durant la pandémie due au Covid-19 : un impératif urgent», le professeur Ouazzani indique que depuis le début de la pandémie due au Covid-19, «pratiquement pas ou peu, se sont intéressés à un risque majeur dû aux contraintes du confinement, à savoir l’arrêt des vaccinations des nourrissons pendant cette période».

Pour lui, «l'activité des cabinets pédiatriques a nettement baissé en particulier pour les vaccinations, ce qui ne va pas sans risques car tout arrêt, même de courte durée, de la vaccination risque de faire réapparaître dans quelques mois des maladies graves, redoutables et parfois mortelles». Et de citer, entre autre, «la coqueluche, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la rougeole, la rubéole et des méningites».

«Malgré les aléas du confinement, il faut obligatoirement poursuivre la vaccination des nourrissons pendant cette pandémie d’où nos efforts de communication, d’information et de sensibilisation des parents», préconise l'expert.

Le professeur assure, enfin, que «les pédiatres se sont mobilisés pour communiquer, informer et sensibiliser les parents sur l’intérêt de poursuivre la vaccination des nourrissons de moins de 2 ans durant la pandémie due au Covid-19». Et d’appeler les parents à «prendre leurs responsabilités, suivre les recommandations et respecter, malgré les contraintes actuelles, la poursuite de la vaccination pour bien protéger leurs bébés et leur éviter des maladies évitables».