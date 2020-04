Maroc : 136 nouveaux cas du coronavirus, 12 guérisons et un décès en 24h

Jusqu'à 18h ce mercredi, le Maroc a enregistré 136 nouveaux cas confirmés du nouveau coronavirus (Covid-19), portant à 2 024 le nombre total de cas enregistrés dans le pays.

«Il s’agit notamment de 114 nouveaux cas faisant partie de foyers apparus dans des entreprises commerciales et industrielles et dans le milieu familial», a déclaré Mohamed Lyoubi, chef de la direction de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies infectieuses au ministère de la Santé, lors du point de presse quotidien.

Abordant toujours le sujet de clusters d’infection, le responsable a rappelé que les services de santé ont suivi 12 192 personnes contacts, dont 5 338 qui font toujours l’objet d’un suivi. «979 cas confirmés des 2 024 enregistrés dans notre pays ont été détectés grâce à ce processus», a-t-il ajouté.

Mohamed Lyoubi a souligné également que le nombre de cas suspects, testés négatifs à ce virus, a atteint 8 626, soit 222 nouveaux cas écartés.

Entre mardi et mercredi, le Maroc a enregistré un décès, portant à 127 le nombre des personnes ayant péri à cause du Covid-19, ainsi 12 nouvelles guérisons, 229 au total.

Le responsable a abordé la question des laboratoires effectuant des tests du nouveau coronavirus, assurant qu’en plus des deux laboratoires de l’Institut Pasteur du Maroc et de l’Institut national d’hygiène à Rabat et des laboratoires des hôpitaux militaires, «six CHU en plus de deux autres laboratoires privés participent aussi à cette opération».

«Cela a réduit le délai de réponse et de donner des résultats rapides pour les cas confirmés et ceux qui sont écartés», a-t-il conclu.