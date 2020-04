Italie : L'exemple de solidarité des Marocains de l'association Al Wafa

Les citoyens de Bergame, ville italienne au nord-est de Milan, ont fait preuve d’un exemplaire élan de solidarité, dans une Italie considérée comme l’un des pays les plus touchés par la pandémie du coronavirus.

Ainsi, en plus la sensibilisation des citoyens, l'Association marocaine El Wafa de Trescore Balneario a été à l'avant-garde en participant, avec l'aide directe des citoyens marocains, à une opération de distribution de cinq tonnes de denrées alimentaires, écrit le média Mediterranews. Ces denrées ont été distribuées par la protection civile dans diverses municipalités de la région de Bergame telles que Val-Cavalina, Trescore balneario, poursuit-il, rappelant que le but de cette initiative est de «promouvoir les valeurs de solidarité entre les Italiens et la communauté musulmane marocaine».

Le maire de Bergame, Andrea Epinati a réagi en remerciant cette ONG. «C’est un nouveau geste important de solidarité envers notre communauté. Nous vous parlons d'un acte généreux et spontané de l'Association El Wafa de Trescore Balneario qui, au nom de la communauté maroco-musulmane, a fait don d'un chargement de nourriture à notre municipalité», a-t-il ajouté, en applaudissant un «précieux geste de fraternité».