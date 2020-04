La communauté juive marocaine perd l'un des plus anciens émissaires de Chabad-Loubavitch

Le 10 avril, le rabbin Sholom Eidelman, plus ancien émissaire de l’organisation Chabad-Loubavitch au monde et membre de la communauté juive marocaine, est décédé dans un hôpital de Casablanca, après avoir été testé positif pour le coronavirus.

Selon l’organisation, Eidelman «a supervisé une dizaine d'écoles juives de Chabad du Maroc». «Des dizaines de milliers d'élèves qu'il a enseignés au fil des décennies», pendant plus de 60 ans, déplorent ainsi cette disparition, poursuit-on, en précisant que l'homme de 84 ans «a ouvert et dirigé un kollel (groupe d'étude avancée) où il a formé la plupart des rabbins et shochtim (bouchers casher) au Maroc».

Lundi, 13 membres de la communauté juive au Maroc ont perdu la vie à cause du coronavirus, a rapporté le journal israélien Haaretz, citant un responsable israélien surveillant les développements de la communauté juive à l’étranger.

Les victimes sont toutes originaires de Casablanca, faisant de la communauté juive du Maroc «l'une des plus touchées» au royaume, ajoute-t-on.