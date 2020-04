Maroc : Associations et activistes au chevet des élèves privés d’accès à l’enseignement à distance

Alors que la disparité entre l’urbain et le rural marque l’accès à l’enseignement à distance au Marocn, entré en vigueur depuis le 16 mars dernier, la société civile prend le relai. Des militants ont lancé une initiative humanitaire, intitulée «Ne9raw Kamlin», qui vise à fournir des smartphones et des cartes SIM aux élèves en situation difficile, afin de leur permettre de poursuivre leurs études à distance pendant la période d’urgence sanitaire.

Dans une déclaration à Yabiladi, Safwan, l'un des fondateurs, a expliqué que ce projet est supervisé par l'Association Volunteer in Morocco et cherche à «aider l'Etat dans la réussite du projet d'enseignement à distance», mis en place dans le cadre des mesures de prévention prises pour limiter la propagation du nouveau coronavirus.

La mobilisation de la société civile pour les élèves dans une situation précaire

Grâce à cette initiative, les bénévoles veulent «aider les élèves des villages et des villes, qui n'ont pas les moyens logistiques de suivre leur enseignement à distance», ajoute Safwan, âgé de 24 ans et qui poursuit ses études à l'Université Abdel Malek Saadi de Tanger. «C’est un projet visant à assurer une égalité des chances entre ces élèves, dans cette situation que traverse le Maroc», précise-t-il. Désormais, l’initiative réunit des professeurs, des salariés et des étudiants.

«Ne9raw Kamlin» a débuté à travers une campagne sur les réseaux sociaux, expliquant ses objectifs et ses finalités. «Beaucoup de gens ont interagi avec nous et ont exprimé leur désir d'aider ces élèves», ajoute notre interlocuteur.

«Certains nous ont dit disposer de smartphones supplémentaires qu'ils souhaitent donner. D’autres veulent offrir des téléphones qui ne nécessitent que de petites réparations. Nous espérons aussi impliquer la communauté marocaine à l’étranger.» Safwan

Le jeune étudiant précise que l’initiative concernera d’abord la région Tanger-Tétouan Al-Hoceïma. «Mais nous chercherons plus tard à la généraliser sur l’ensemble du territoire national», pour cerner d’autres élèves, ajoute-t-il. «Nous commencerons à distribuer les appareils que nous avons récoltés aux élèves, dans les prochains jours, après la demande d’une licence spéciale des autorités compétentes, afin que nous puissions se déplacer. La liste des bénéficiaires sera aussi élargie par la suite», complète-t-il.

Safwan assure aussi que des professeurs travaillant dans des zones reculées sont dans la dynamique. «Cela nous permettra d'atteindre plus facilement les étudiants les plus vulnérables», se félicite-t-il.

A rappeler que plusieurs autres associations ont lancé des initiatives visant les élèves marocains privés d’accès à l’enseignement à distance. La Fondation Abwab Al Khayr, basée à Tanger, a elle aussi lancé une opération. Celle-ci consiste en une collecte de dons «pour l'équipement informatique (PC et tablettes) de quelques 30 étudiants» issus de milieu défavorisé.