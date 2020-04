Surmonter la barrière de la langue pour aider les migrants les plus vulnérables au Maroc

L'artiste ghanéen et co-fondateur du Minority Globe, Reuben Odoi Yemoh. / DR

Pour les aider à survivre pendant cette période de confinement et de pandémie du nouveau coronavirus, l'artiste ghanéen Reuben Odoi Yemoh a lancé une campagne de financement participatif pour soutenir les migrants d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale au Maroc. «Ce sont les plus vulnérables», a expliqué le producteur basé à Rabat, dans une déclaration à Yabiladi, en référence aux migrants anglophones du pays.

Grâce à son initiative, lancée sur la plateforme de financement participatif GoFundMe, Reuben Odoi Yemoh souhaite distribuer des paniers de produits alimentaires essentiels à la communauté migrante anglophone de Casablanca pendant cette période, au cours de laquelle nombre d'entre eux ont perdu leur emploi ou se sont trouvés sans ressources financières.

L’artiste et producteur a expliqué que l'une des raisons qui rend cette minorité plus vulnérable est le fait que la plupart de ses membres «n'ont pas accès à l'information».

La barrière de la langue

Faisant référence à la «barrière linguistique», Yemoh déplore que «les migrants anglophones ne savent pas où aller» lorsqu'ils sont dans le besoin. «La plupart des migrants francophones savent déjà où ils peuvent se rendre lorsqu’ils ont besoin d’aide mais ceux ne parlant pas français restent les plus invisibles pour les ONG», a-t-il regretté.

Alors que la plupart de ces migrants, en provenance de pays africains anglophones, ont tendance à trouver un moyen de sortir dans la rue pour communiquer avec les habitants ou recevoir des dons en argent ou en nature, il leur est difficile de joindre des associations et des organismes qui peuvent apporter leur aide. «Quand toutes les informations sont écrites en français ou en arabe, le problème devient réel», a-t-il ajouté.

Selon le Ghanéen qui dirige le Minority Globe, une association d'aide aux migrants, le fait de ne pas pouvoir communiquer et atteindre les bonnes personnes peut malheureusement faire en sorte que ces groupes comptent sur «des gens qui pourraient profiter de leur situation».

Pour concrétiser son initiative, Reuben Odoi Yemoh compte sur son réseau pour atteindre les membres de la communauté migrante anglophone de la ville. «J'utilise la méthode des coupons alimentaires en collaboration avec les supermarchés des quartiers à forte densité de migrants, afin de limiter les risques de foules», a-t-il précisé.

«Les bénéficiaires sont ainsi indépendants dans leurs achats et leurs déplacements, en présentant leurs coupons quand ils le souhaitent au supermarché de leur quartier.» Reuben Odoi Yemoh

Et bien que sa cible principale soit les migrants d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, l'initiative reste «ouverte à tous» a déclaré l’artiste, qui a annoncé qu’un premier panier devait être remis mardi à son premier bénéficiaire.