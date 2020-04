Armement : Le Maroc achète des missiles américains antinavires pour 62 millions de dollars

Le Maroc poursuit ses commandes d'armes aux Etats-Unis. Cette fois c’est au tour de la marine royale de bénéficier d’un renforcement de son arsenal. Le Département d’Etat a rendu public, mardi 14 avril, une décision approuvant une éventuelle vente au royaume de dix missiles antinavires de type Harpoon Block II AGM-84L avec leur équipement pour un coût estimé à 62 millions de dollars.

Sur son site, l’Agence de coopération pour la sécurité de la défense indique avoir délivré la certification requise pour informer le Congrès de ce projet de contrat. La commande porte sur «les pièces de rechange et de réparation, le matériel de soutien et d'essai, les publications et la documentation technique, la formation du personnel, l'assistance technique du gouvernement américain et des représentants des entrepreneurs, les services de soutien technique et logistique et d'autres éléments de soutien logistique», précise l’Agence dans un communiqué.

«Cette vente proposée soutiendra la politique étrangère et la sécurité nationale des États-Unis en aidant à améliorer la sécurité d'un allié majeur non-membre de l’OTAN (depuis 2004, ndlr) qui continue d'être une force importante pour la stabilité politique et le progrès économique en Afrique du Nord», ajoute la même source. Ce projet de contrat «ne modifiera pas l’équilibre militaire dans la région», assure l’Agence.

Depuis le début de 2020, le Maroc a déjà commandé 25 chars de dépannage de type M88A2 Hercules pour un coût estimé à 239,35 millions de dollars. En 2019, le royaume a conclu avec les Etats-Unis des accords militaires pour une valeur de 10,3 milliards de dollars, essentiellement destinés à l’armée de l’air.

Les missiles Harpoon Block II AGM-84L sont également adaptés aux avions F-16.