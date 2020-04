Coronavirus : El Othmani autorise le prélèvement de trois jours de salaires des fonctionnaires

Après une longue hésitation, le chef du gouvernement a autorisé le prélèvement sur les salaires des fonctionnaires et agents du public, les actifs et les retraités. Le prélèvement sera de trois jours de salaires durant trois mois pour financer la Fonds de gestion du coronavirus.

Saâdeddine El Othmani explique, ce mardi 14 avril dans une circulaire adressée aux ministres, que cette décision est conforme à l’article 40 de la constitution qui précise que tous les Marocains «supportent solidairement et proportionnellement à leurs moyens, les charges que requiert le développement du pays, et celles résultant des calamités nationales et des catastrophes naturelles». Cette contribution est «une incarnation de l'esprit de solidarité exprimée à maintes reprises par le peuple marocain», a-t-il ajouté.

Pour mémoire le 18 mars, les directions des syndicats de l’UMT, la CDT, l’UGTM, l’UNTM et la FDT ont invité le gouvernement El Othmani à procéder à des prélèvements des salaires des fonctionnaires. Elles ont d’ailleurs affirmé dans un communiqué conjoint, que la contribution est une expression de «l’adhésion» des fonctionnaires à l'effort de solidarité contre la propagation du covid-19.

De nombreux fonctionnaires et agents des collectivités locales ont déjà contribué financièrement dans le Fonds à travers les Associations des œuvres sociales.