Sitcoms, séries et émissions spéciales,… Al Aoula dévoile son programme Ramadan

Après s’être accaparée 41% de parts d’audience l’année dernière, avec 3,6 millions de téléspectateurs en moyenne pendant le ftour, la chaîne Al Aoula vient de dévoiler son programme 2020 pour le mois de Ramadan.

Une programmation qui promet ainsi une «offre exceptionnelle avec un programme hors du commun», promet-elle dans un communiqué parvenu à Yabiladi.

Au menu de ce programme, la première chaîne nationale proposera, tous les jours à 19h35, la sitcom humoristique «Serba, de Londres à la ferme», une réalisation d’Ali Tahiri, avec Rachid Rafik, Aziz Dadas, Ilham Ouaaziz et Bachir Ouakine. A 20h20, rendez-vous avec «Yacout Wa Anbar», une série réalisée par Mohamed Nasrat, avec Norra Skalli, Aziz Hattab et Houda Sadki. De plus, tous les jours à 20h15, Al Aoula propose la sitcom «Sauhlifa», réalisée par Hamza Atifi, avec Yassar Lemghari, Israa Benkara et Fati Jamali.

La chaîne de Dar El Brihi promet aussi de nouvelles saisons pour ses séries phares «Kadiyat Omr», à raison de deux épisodes chaque mercredi à 22h30 et «Wlad L’Moukhtar», avec deux épisodes chaque lundi à 22h30.

Al Aoula mise sur plusieurs «téléfilms inédits», comme «L’Congé» de Naoufal Al Barawi et «L’Baliza» de Hamid Basket, tous les samedis à 22h30.

Le programme comprend un nouveau talk «100% familial», baptisé «Oussrati», du lundi au dimanche à 18h45 ainsi que des épisodes hebdomadaires des émissions «Amouddou» et «Aabaq Attourath», programmés respectivement les vendredis et les dimanches à 22h30.

Pendant le mois sacré, les émissions spéciales de la première chaîne, comme «45 Dakika», «Moudawala» ou encore «Kadaya Wa Arae» continueront. Quatre nouvelles émissions spéciales à thématique religieuse seront également au programme.