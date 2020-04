Anderlecht : L’avocat de la famille d’Adil s’interroge sur la responsabilité de la police

Après un week-end tendu dans la commune bruxelloise d’Anderlecht, suite au décès du jeune Adil à bord de son scooter, l’avocat de la famille s’est dit «obligé de poser la question de la responsabilité de la police». Ainsi, Me Alexis Deswaef a demandé une instruction de dossier par le parquet, pour établir le rôle de chacun dans cette course-poursuite mortelle.

Vendredi soir, Adil (19 ans) aurait accéléré à bord de son scooter, en voyant une unité de police. La course-poursuite a alors commencé, une seconde équipe ayant été appelée en renfort. L’une des voitures de cette dernière, venue en sens inverse, a percuté la moto du jeune, ce qui a conduit à sa mort, suivie d’émeutes dans la commune.

«Je demande que le parquet mette ce dossier à l’instruction, sans que la famille ne doive effectuer cette démarche», a déclaré l’avocat de la famille, cité par l’agence de presse Belga. Selon lui, «un juge d’instruction doit être désigné, qui est un juge indépendant pouvant instruire à charge et à décharge». «Dans ces circonstances concernant la mort d’un jeune impliquant des policiers, il faut que ce soit un juge d’instruction qui mène l’enquête en toute indépendance», a-t-il insisté.

Pour garantir cette indépendance, Alexis Deswaef a appelé à ce que les témoins oculaires soient entendus, et a estimé par ailleurs qu’«il ne faut pas que cette enquête soit exclusivement menée par le parquet».

Me Deswaef a également plaidé pour une expertise technique détaillée, notamment une analyse des images des caméras près du lieu de l’accident et la vérification de la présence ou non de traces de freinage, en plus des trajectoires des véhicules impliqués.

Actuellement, le parquet de Bruxelles examine dans cette affaire un dossier pour «entrave méchante à la circulation» et un autre pour «accident de roulage».