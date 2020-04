SolidaritéCovid : La Fondation Abwab Al Khayr se mobilise pour les veuves, orphelins et étudiants

La Fondation Abwab Al Khayr basée à Tanger s’attèle depuis le début de la crise sanitaire de la Covid-19 à venir en aide aux familles les plus démunies dans plusieurs villes du Royaume.

C'est avant tout sous le signe de la «prévention» que l’association, qui s’active beaucoup dans le domaine médical, s’est inscrit dès les premiers jours de la crise via une vaste campagne de sensibilisation au profit des populations avec lesquelles elle était le plus en contact tout au long de l’année. Distribution de flyers d’information, diffusion de capsules de sensibilisation, mais aussi dons de masques de protection, et de gel hydroalcooliques aux citoyens ainsi qu'à plusieurs centres hospitaliers à Tanger, Rabat, Casablanca et Azilal.

Dès que les première mesures de confinement ont été décidées par les autorités, nous nous sommes rapidement rendu compte de l’impact que cela représenterait pour les populations avec lesquelles nous travaillons au quotidien», explique Mohamed Lambach, président de la Fondation.

«Nous avons alors enclenché un plan d’urgence pour mobiliser une aide d’urgence sous forme d’un panieralimentaired’une valeur de 350 dirhams, et qui permettant aux familles de subvenir aux besoins alimentaire basique.» Mohamed Lambach

En Effet, pour ces veuves et beaucoup de personnes indigentes, le confirment se traduit par une perte immédiate des faibles sources de revenus qu'elles avaient. C’est dès le 18 mars que l’association lance l’opération #حنى_معاكم_خليكم_فديوركم (nous sommes avec vous, restez chez vous), mobilisant son vaste réseau de donateurs.

Ainsi, dès la première semaine, l’association distribue une centaine de paniers dans 5 villes du royaume, et autant la semaine suivante. Au dernier décomptenaffiché sur la page facebook, l’association annonce avoir distribué plus de 800 paniers dans prèsde 10 ville différentes (Tanger, Tétouan, Rabat, Casablanca, Azilal, Marrakech, Ouazzane, Fès et Azrou). «Avec les derniers paniers en cours de finalisation, nous devrions atteindre les 1000 bénéficiaires dans quelques jours», complète le président de la Fondation.

Des PC pour les étudiants pour garantir la continuité scolaire

En parallèle, l’association a également lancé une opération en faveur des étudiants et élèves les plus défavorisés. «Dès la fermeture des écoles et des universités, une grande partie des familles que nous aidons nous ont remonté une nouvelle difficulté : sans ordinateurs, les jeunes étudiants n’ont pas la capacité d’assurer la continuité scolaire par l’enseignement à distance proposé par leurs établissement», plaide le président. C’est ainsi que l’association a lancé un opération de collecte de dons pour l'équipement informatique de quelques 30 étudiants (PC et tablettes).

L’association ne veut pas en rester la et prépare déjà sa troisième action à l’occasion de l’avènement du mois de Ramadan. La Fondation Abwab Al Khayr compte poursuivre sa campagne de paniers alimentaires, avec l’ambition de servir quelques 500 familles défavorisées partout au Maroc.