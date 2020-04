Coronavirus : ONU Femmes alerte sur l'impact disproportionné du confinement

L'urgence sanitaire et le confinement ont un impact disproportionné sur les femmes en général et particulièrement sur les professionnelles de la santé, indique une fiche de l'ONU Femmes, sur une fiche consacrée à l’impact inégal du Covid-19 sur les femmes et les filles au Maroc. Selon la même source, les pandémies amplifient en effet les inégalités déjà existantes. Depuis l’apparition du coronavirus, de nouvelles données ont confirmé cette tendance.

Au Maroc, les femmes représentent 57% du personnel médical, 66% du personnel paramédical et 64% des fonctionnaires du secteur social, relève la même source. Elle note que la réponse au coronavirus nécessite une contribution tous les niveaux, notamment chez les professionnelles de la santé, bénévoles de la communauté, scientifiques et médecins, entre autres.

Par ailleurs, l'ONU Femmes redoute des conséquences du Covid-19 sur l’accès des femmes aux ressources et opportunités économiques, puisqu’elle ont de moins en moins accès à l’activité depuis quelques années. Au Maroc, leur participation à la vie économique compte parmi les plus faibles au monde (22% en 2018 contre 48% de moyenne mondiale, dont 10% d’entrepreneuriat féminin), indique la fiche.

Par ailleurs, la fiche met l’accent sur les risques accrus de prévalence des violences contre les femmes et les filles, soulignant que dans les ménages présentant des problèmes de violence familiale, lorsque les stratégies d’isolement ou de quarantaine sont employées, le risque de violence a tendance à augmenter.