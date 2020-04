Coronavirus : Les Suisses et les Américains bloqués au Maroc rapatriés vendredi et samedi

Les opérations de rapatriement de touristes étrangers, bloqués au Maroc, se sont poursuivies entre vendredi et samedi, même si le royaume a annoncé, le 22 mars, la suspension du dispositif mis en place.

Ainsi, le consulat général des Etats-Unis à Casablanca a annoncé vendredi l’organisation d’un autre vol d'évacuation depuis le Maroc, ayant concerné plus de 200 passagers. Dans un tweet publié par l’ambassade des Etats-Unis au Maroc, les autorités diplomatiques ont mis en exergue cet «effort du Département d’Etat pour amener ces Américains au pays». Et de remercier le gouvernement marocain» ainsi que la compagnie aérienne British Airways pour «avoir aidé à sécuriser 10 vols pour 1 500 Américains».

US Consulate General #Casablanca organized another evacuation flight from #Morocco today with +200 passengers, part of @StateDept effort to bring #AmericansHome. ?? Thank you to the Moroccan Government ?? and @British_Airways for helping us secure 10 flights for 1,500 Americans! pic.twitter.com/mXNGiz73iy