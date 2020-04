Coronavirus : Des Marocains bloqués à l’étranger lancent une campagne web

Coincés depuis trois semaines à l’étranger, des Marocains parmi ceux qui n’ont pas pu rejoindre le pays, à cause du confinement sanitaire, ont lancé ce week-end une campagne web pour que leur situation soit débloquée.

Dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, plusieurs d’entre eux, hommes et femmes, appellent le Maroc à intervenir pour leur rapatriement, compte tenu surtout de l’état de santé de voyageurs parmi eux, de la situation financière d’autres, ou familiale faisant que des proches âgés ne peuvent pas être laissés seuls dans le pays.

On veut rentrer chez nous pic.twitter.com/UeIKxSWaia — Yassir Fadli (@FadliYassir) April 12, 2020

Cet appel est relayé notamment sur Twitter et Facebook par les concernés, alors que de plus en plus d'internautes interpellent le gouvernement marocain sur cette question.

Depuis la fermeture des frontières marocaines, en mars dernier, à cause de la pandémie du coronavirus, des milliers de Marocains en séjour temporaire se sont retrouvés bloqués dans nombre de pays européens, mais aussi dans des pays d’Afrique, ou encore au niveau des enclaves de Ceuta et Melilla.