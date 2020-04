Maroc : 97 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures et 22 guérisons

Au bout de 24 heures et jusqu’à 18h ce samedi, le Maroc a enregistré 97 nouveaux cas confirmés du nouveau coronavirus (Covid-19), portant à 1 545 le nombre total de cas enregistrés dans le pays.

Lors du point de presse quotidien sur la situation pandémique au Maroc, le chef de la direction de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies infectieuses au ministère de la Santé, Mohamed Lyoubi a précisé que 6 403 cas suspects ont été écartés après avoir été testés négatifs.

Durant ces dernières 24 heures, le Maroc a également enregistré 4 nouveaux décès, portant à 111 le nombre de morts, ainsi que 22 guérisons, 146 au total, confirmées par des tests laboratoires. Concernant l’état clinique des patients pris en charge, Mohamed Lyoubi a indiqué que 70% cas étaient bénins, 14% asymptomatiques et 15,4% critiques. Quant à la moyenne d’âge des malades, elle se situe à 46 ans.

Il est précisé que 70 des 97 infections confirmées entre hier et aujourd’hui étaient celles de cas contact. Dans ce sens, le responsable a souligné que 3 541 cas contacts au total étaient toujours en confinement sanitaire, sous surveillance médicale.

Par ailleurs, la répartition géographique des cas testés positifs n’a pas changé, le plus grand pourcentage se concentrant toujours dans les mêmes régions, à savoir Casablanca-Settat (près de 29%), Marrakech-Safi (18,4% des cas), Rabat-Kénitra (14,6%), Fès-Meknès (12,6% des cas).

Dakhla-Oued Eddahab et Guelmim-Oued-Noun enregistrent le nombre le plus bas de cas (respectivement 2 et 1 infections confirmées), selon le chef de la direction de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies infectieuses au ministère de la Santé.