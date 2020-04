La Haine : Saïd Taghmaoui tacle Mouloud Achour et Clique TV

L’annonce en grande pompe de la diffusion du film générationnel «La Haine» n’a pas plu à l’un de ses acteurs principaux. Sur son compte Instagram, le comédien franco-marocain Saïd Taghmaoui a en effet reproché à Clique et à son animateur, Mouloud Achour, d’invisibiliser les têtes d’affiche issus de la diversité par son annonce qui exclut les acteurs noirs et arabes.

Ainsi, Saïd Taghmaoui y voit «une preuve de la mentalité coloniale, la France Afrique version 2020». «La Haine film qui a révélé Mathieu Kassovitz et Vincent Cassel. Les deux petits bourgeois qui viennent de cité», ironise-t-il en reprenant les expression de cette annonce. «A savoir que pour moi, La Haine est avant tout le film de toute une génération et c’est surtout grâce au public issu des quartiers populaires à tous les ghettos du monde à tous ceux qui ont vécu dans la discrimination que le film est devenu culte ! A tous ceux qui souffrent et qui souffrent encore d’injustice», ajoute le comédien.

«C’est à vous et c’est pour vous que ce film a été fait ! Pas pour moi ni pour Vincent Cassel ni pour Mathieu. Tout ça sponsorisé par Canal+ l’émission urbaine Clique présentée par l’autre là j’ai oublié son nom mais je croyais qu’il était Algérien», a-t-il critiqué en évoquant «l’hypocrisie coloniale».

Saïd Taghmaoui termine sa pique en annonçant qu’il n’y a «pas besoin de cliquer» sur la chaîne pour voir le film qui est disponible sur YouTube. «Une spéciale dédicace pour Huber Konde et une spéciale dédicace pour toute l’équipe qui a participé à la fabrication de ce film et qui malheureusement n’ont jamais été révélés» (sic), conclut-il.