Etat d'urgence sanitaire : 1 769 individus interpellés en 24 heures

Les opérations sécuritaires menées pour imposer l'état d'urgence en vue de lutter contre la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19) ont permis l'interpellation, au cours des dernières 24h, de 1 769 individus, dont 1 098 ont été placés en garde à vue à la disposition des enquêtes préliminaires ordonnées par les parquets compétents, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Les autres personnes interpellées ont été soumises aux procédures d’investigation, de pointage et de vérification d'identité.

Dans un communiqué, la DGSN souligne que dans le cadre des opérations sécuritaires menées pour imposer l'application des mesures de l'état d'urgence, depuis la date de sa déclaration par les pouvoirs publics, un total de 24 311 individus ont été interpellés au niveau de l'ensemble des villes marocaines, dont 13 091 ont été déférés devant les parquets compétents après la procédure de garde à vue.

Ces interpellations se répartissent selon les préfectures de police et la sûreté régionale et provinciale comme suit : Casablanca (3 790), Rabat (3 141), Kénitra (2 907), Oujda (2 507), Marrakech (2 254), Agadir (2 008), Salé (1 830), Beni Mellal (846), Fès (850), Ouarzazate (518), Meknès (573), Settat (495), Tétouan (538), El Jadida (476), Errachidia (438), Laâyoune (351), Tanger (296), Taza (189), Safi (193) et Al Hoceima (111).