Big Fail : El Othmani fait la promotion d’un journal raciste et islamophobe

Alors que plusieurs médias français se sont fait l’écho des mesures entreprises par le Maroc face à la pandémie du nouveau coronavirus, Saadeddine El Othmani a eu le nez creux en choisissant la référence des journaux racistes et islamophobes en France.

En effet, plusieurs médias de l'Hexagone ont repris les informations sur le confinement au Maroc, la production de masques de type bavette «made in Morocco» ou encore les initiatives de solidarité, de quoi rendre le Maroc fier.

Ainsi, le chef du gouvernement, pressé de marquer le coup, a partagé ce vendredi sur son compte Twitter officiel, l’un de ces articles. «En matière de lutte contre le Covid-19, le Maroc a fait preuve de 2 qualités : la capacité à produire, localement, de quoi subvenir à ses besoins vitaux ; ensuite, celle de mobiliser ses forces vives et de les canaliser pour juguler une menace», a-t-il écrit, sans toutefois faire attention à la source.

En matière de lutte contre le #Covid_19 ,le Maroc a fait preuve de 2 qualités : la capacité à produire, localement,de quoi subvenir à ses besoins vitaux; ensuite,celle de mobiliser ses forces vives et de les canaliser pour juguler une menace https://t.co/GRb1FqxlHo — سعد الدين العثماني EL OTMANI Saad dine (@Elotmanisaad) April 10, 2020

En réalité, il s’agit d’un article publié par Valeurs Actuelles. Magazine d'actualité et d'opinion hebdomadaire français, créé en 1966 par Raymond Bourgine, il s’agit d’un média d’extrême-droite.

Le 18 mars, le magazine a ainsi choisi d’aborder le confinement dans certains quartiers de Paris, pour une fois de plus taper sur sa cible préférée. Intitulé «Barbès, Château-Rouge, La Chapelle : ces quartiers où l’on se fiche des règles de confinement», l’article qualifie les riverains de ces quartiers, connus pour accueillir une forte communauté maghrébine et subsaharienne, d’«insoucieux» et d’«incivils».

Valeurs Actuelles connu pour ses couvertures islamophobes est le média de référence des membres du Rassemblement national (RN).