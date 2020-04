Maroc : Querelles intestines au sein du PAM après le limogeage de Mohamed Aboudrar

Abdellatif Ouahbi et Mohamed Aboudrar. / DR

Le Parti de l'authenticité et de la modernité (PAM) ne peut guère sortir d'une crise avant d’entrer dans une autre. Après avoir surmonté les différends qui ont menacé son unité, les divergences organisationnelles et politiques tracent désormais leur chemin au sein du groupe du parti à la Chambre des représentants.

Jeudi, le parti du Tracteur a publié un communiqué signé par son nouveau secrétaire général, dans lequel il annonce le limogeage de Mohamed Aboudrar de la présidence du groupe parlementaire à la Chambre basse. Ainsi, le député Rachdi El Abdi aura maintenant «la tâche de coordonner le travail de l'équipe jusqu'à la fin de l'urgence sanitaire». Le PAM promet, à cet égard, «la tenue des membres de l'équipe, pour élire un nouveau président».

Abdellatif Ouahbi a expliqué cette décision par «des agissements individuels inacceptables de M. Mohamed Aboudrar, qui concernent la gestion quotidienne et politique du groupe parlementaire». Il a souligné que la décision a été prise «après de longues consultations avec un groupe de membres du bureau politique du parti».

Le même jour, Aboudrar a répondu à la décision, en regrettant «la publication d'un tel communiqué et dans de telles circonstances». Dans un post sur son compte Facebook, l’élu a commenté la forme et le contenu, estimant que le document «n’a pas de valeur juridique» et rappelant que «la désignation des chefs des groupes parlementaires est confiée exclusivement aux membres du groupe lors d'une réunion officielle». «La présidence de la Chambre des représentants ne tient pas compte de la correspondance des chefs de partis dans ce sujet que j'ai personnellement abordé avec M. le Président du Parlement», ajoute-t-il.

L’élu précise aussi qu’«un grand nombre de membres du groupe dénoncent le comportement du secrétaire général (du PAM, ndlr) et n'acceptent jamais d’impliquer le groupe dans des problèmes qui sont encadrés par le règlement de comptes avec des objectifs personnels majeurs».

Et d’annoncer qu’il ne se «conformerait» pas à la décision d’Abellatif Ouahbi.