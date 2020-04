France : Les familles des victimes du covid-19 exemptées du paiement des frais de la morgue à Rungis

En plus de la peine de perdre un proche à cause de la pandémie du coronavirus, les familles de MRE et avec eux les autres habitants de la région parisienne, dont les morts passent par l’entrepôt de Rungis, se voient facturer ce service. Pourtant, cet espace a été réquisitionné par la Préfecture, dans le contexte de l’urgence sanitaire. Ce vendredi, l’annulation de cette facture a été annoncée.

