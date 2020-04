Coronavirus : Entretien téléphonique entre Mohammed VI et Felipe VI

Le roi d’Espagne Felipe VI et le roi du Maroc Mohammed VI, lors de la visite d’Etat du souverain espagnol, les 13 et 14 février 2019. / DR

Le roi Felipe VI a eu un entretien téléphonique avec le roi Mohammed VI, révèle ce vendredi 10 avril le palais royal espagnol sur son compte Twitter. La conversation a porté sur «la crise sanitaire provoquée par le Covid-19 et la solidarité internationale pour faire face la pandémie», ajoute la même source.

C’est, d'ailleurs, le deuxième appel téléphonique entre les deux chefs d'Etats en moins de quatre semaines. Le 12 mars en effet, Felipe VI et Mohammed VI se sont concertés sur la décision prise par le Maroc de suspendre, et jusqu’à nouvel ordre, les vols aériens et le trafic maritime de passagers, en provenance et à destination de l’Espagne.

Le même sujet a été également au centre de discussions entre les chefs de gouvernements et les ministres de l’Intérieur et des Affaires étrangères des deux pays.