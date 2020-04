Marocains bloqués à l’étranger : L’Istiqlal demande une audition de Nasser Bourita

Les Marocains bloqués à l’étranger ne cessent d’appeler les pouvoirs publics à les rapatrier au pays. Le groupe des députés de l’Istiqlal s’est saisi de ces revendications. L’instance a demandé en effet la comparution urgente de Nasser Bourita devant la Commission des Affaires étrangère, de défense et des MRE à la Chambre des représentants. La balle est, désormais, dans le camp du gouvernement.

La fermeture des liaisons aériennes suite à la propagation de la pandémie du Covid-19 a contraint de centaines de Marocains, voire plus ,à rester en Europe dans des conditions difficiles. Parfois, les ambassades et les consulats du royaume interviennent en leur apportant assistance et logements.

Des solutions provisoires alors que la principale revendication de ces personnes reste le retour au royaume. Un retour qui constituerait un poids supplémentaire sur les professionnels de la Santé et la capacité litière. En effet, tous les Marocains qui seraient rapatriés doivent être placés en quarantaine dans des établissements hospitaliers pendant trois semaines.