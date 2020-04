Sahara : Le Maroc pointe les «gesticulations de l’Algérie» au Conseil de sécurité

Après le Polisario, le Maroc a réagi à la réunion du Conseil de sécurité du jeudi 9 avril consacrée à l’examen de la question du Sahara. Sous couvert d’anonymat «des sources diplomatiques proches du dossier au sein de l’ONU» affirment que l’instance onusienne «a réitéré les paramètres qu’il a clairement définis dans ses résolutions 2414, 2440, 2468, et 2494 pour parvenir à une solution définitive au différend régional sur le Sahara marocain», rapporte la MAP.

«Les membres du Conseil de sécurité ont considéré qu’il n’y a pas d’alternative au processus des Tables rondes, qui a réuni en décembre 2018 et en mars 2019 à Genève le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie, et le «polisario», à l’issue duquel les participants ont convenu de se réunir de nouveau sous le même format», ajoutent-elles.

Les «mêmes sources diplomatiques» pointent «l'agitation de l’Algérie sur la question de la désignation d’un nouvel Envoyé Personnel, manifestée par un déluge de dépêches de l’agence de presse officielle de l’Algérie et ses relais nationaux et polisariens, [qui] est d’autant plus incompréhensible qu’elle intervient dans le contexte du refus cinglant opposé par le Conseil de sécurité à la candidature de Ramtane Laamamra pour le poste de Représentant Spécial du Secrétaire général pour la Libye».

Le ton rapporté par la dépêche continue de manière cinglante : «Les gesticulations de l’Algérie viennent confirmer, une fois de plus, son statut de partie principale au différend régional sur le Sahara marocain. Si l’Algérie souhaite se montrer à la hauteur du rôle que lui assigne la résolution 2494 du Conseil de Sécurité, son activisme devra être mobilisé pour renforcer son engagement dans le processus des Tables rondes, de manière constructive et en faisant preuve de réalisme et de compromis, jusqu’à son aboutissement».