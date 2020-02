Agadir : Lancement des travaux de construction de l'hôpital psychiatrique

Le roi Mohammed VI a procédé, vendredi à Agadir, au lancement des travaux de construction de l’hôpital psychiatrique de la ville, un projet qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de développement urbain de la ville d’Agadir (2020-2024), lancé mardi dernier par le souverain.

Mobilisant des investissements de l’ordre de 55 millions de dirhams, ce projet traduit l'intérêt particulier qu'accorde le Souverain au secteur de la Santé, à travers notamment le développement des infrastructures hospitalières, le renforcement des services de santé primaires et leur rapprochement des citoyens.

Il ambitionne ainsi de renforcer l’offre en psychiatrie, la formation médicale et paramédicale, l’amélioration de la prise en charge des patients atteints de troubles mentaux, en droite ligne de la stratégie du ministère de la Santé en la matière, qui prévoit la création d’hôpitaux régionaux spécialisés en psychiatrie à Agadir (projet objet du lancement), Kénitra et El Kelaâ des Sraghna.

D'une capacité de 120 lits, le futur établissement hospitalier sera érigé sur un terrain de 25.097 m2 et comprendra un Hôpital de jour, des services de psychiatrie, de pédopsychiatrie, de gériatrie, une unité de médecine légale et une autre d’addictologie, un pôle de consultations externes, un pôle hospitalisation (hommes/femmes/enfants) et un service d’urgence.

Le CHU d’Agadir mobilise une enveloppe budgétaire de l’ordre de 2 330 millions de dirhams et est réalisé sur une superficie de 30 hectares (127 196 m2 couverts).

Le futur CHU, d’une capacité totale de 867 lits, comportera notamment un hôpital de jour (hôpital de jour chirurgical/médical, service d’endoscopie et d’angiographie, service de néphrologie), un pôle d’hospitalisation (spécialités médicales et chirurgicales, santé mère-enfant, service des urgences et unité d'hospitalisation de courte durée), 48 salles de consultations et d’explorations fonctionnelles, un pôle de chirurgie, le Centre régional d’oncologie et l’hôpital psychiatrique d’Agadir.