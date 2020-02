Grande-Bretagne : Une comédie prône «la conversation sur l'islam» par l'humour

Une comédie musulmane populaire revient cette année au Leicester Comedy Festival, qui se poursuit jusqu’au dimanche 23 février à Leicester, dans la région des Midlands (Est de la Grande-Bretagne).

Le spectacle, appelé «Multi-Culture-Lol !», a été organisé par New Horizons, une organisation musulmane qui se consacre à montrer une vision positive de l'islam en Grande-Bretagne de manière créative, rapporte le média local Leicester Mercury.

Il sera animé par le comédien, écrivain et acteur Eshaan Akbar, qui sera rejoint par les comédiens Bilal Zafar et Nabz Pat.

Le co-fondateur de New Horizons, Rabiha Hannan, a déclaré au média que le groupe «aime faire les choses différemment et audacieusement». «La comédie est un bon moyen de rassembler les gens et de faire tomber les idées fausses. Nous voulons créer le genre de plate-forme où nous utilisons l'humour pour oublier les problèmes. C'est puissant et c'est une chance pour les musulmans d’évoquer ce qu’ils sont, et ce qu’ils ne sont pas», ajoute-t-elle.

Nabila Pathan, alias Nabz Pat, se produira au festival de la comédie pour la première fois après s'être aventurée en stand-up et à travers les réseaux sociaux. Elle estime que «c'est intimidant mais c'est une opportunité incroyable». «J'adore la comédie et bien que beaucoup de mes trucs se concentrent sur le fait d'être sud-asiatique, en particulier musulmane, les problèmes dont je parle affectent tout le monde», a déclaré la femme de 36 ans.

Le spectacle est ouvert à tous et les organisateurs attendent un public diversifié ce vendredi soir.