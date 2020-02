SIEL 2020 : La Mauritanie invitée d'honneur au Salon du livre de Casablanca

Pour la 26e édition du Salon international de l'édition et du livre (SIEL), organisée du 6 au 16 février à Casablanca, la Mauritanie comme invitée d'honneur. Ainsi, le pays occupera une place de choix dans le programme général qui mettra en exergue les différentes facettes et les multiples expressions des liens historiques et séculaires avec le Maroc, notamment dans les domaines de la littérature, de l'art des coutumes partagées et de l'histoire commerciale centenaire, indiquent les organisateurs du Salon sur leur site internet.

Ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports, porte-parole du gouvernement, Hassan Abyaba a fait saovir qu'en plus de la participation de la Mauritanie, le Salon accueille cette année des maisons d'édition qui donneront aux visiteurs un aperçu de la culture mauritanienne et de ses nouveautés.

Intervenant lors d'une conférence de presse consacrée à la présentation du SIEL, le chargé d'affaires de l'ambassade de la Mauritanie à Rabat, Mohamed Mouloud Oueld Mohamed Salem, a exprimé pour sa part la fierté de son pays de participer en tant qu’invité d’honneur.

Il s'est également félicité de la place accordée à son pays dans le cadre de la 26e édition du SIEL, en voulant pour exemples, la présence remarqué de grand nombre de maisons d'édition mauritanienne ainsi que la programmation riche et variée, avec la participation d'une pléiade de chercheurs et d'experts.

Le diplomate a, par ailleurs, salué l'interaction du public marocain avec les activités culturelles programmées dans le cadre du SIEL et le taux de participation important qui reflète l'engouement pour ce rendez-vous annuel.

Au programme du SIEL figurent une série de conférences reflétant l'histoire de coopération bilatérale dans les domaines de la pensée, de la culture, de l'art et de l'économie, dont une conférence. La journée du 8 février sera d'ailleurs marquée par une conférence consacrée au Pays de Chinguetti et de sa place dans la communication culturelle entre la Mauritanie et le Maroc.

Cette série de rencontres se poursuivra le 11 février avec une conférence sur la représentation des femmes dans la culture Hassanie. Le 12 février, une autre s'intéressera à la poésie de Chinguetti. D'autres rencontres en lien avec la culture saharienne au Maroc et en Mauritanie seront prévues, jusqu'à la clôture du SIEL.