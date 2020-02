Casablanca : L'usine marocaine d'Irizar fournira 200 bus supplémentaires à Alsa

Le carrossier d'autocars espagnol Irizar fournira à l’entreprise Alsa 200 bus qui seront livrés par le biais de son usine marocaine à Skhirat. C’est ce qu’indique le média Autobusweb, en précisant que les véhicules, de modèle i3le sur châssis Scania, seront utilisés pour le service de transport urbain à Casablanca.

Ils seront aussi «personnalisés pour répondre aux besoins opérationnels de la ville et de ses passagers et comprendront les dernières technologies en matière de sécurité, de confort et d'accessibilité», poursuit-on.

Il s’agit de véhicules de «12 mètres, avec une capacité de 33 passagers assis, équipés de rampes pour fauteuils roulants et de places réservées aux personnes à mobilité réduite». Autobusweb indique que les bus Irizar seront mis en service en 2020, sans noter de date.

Et de rappeler que l'usine d'Irizar Maroc dispose d'une capacité de production de 500 unités par an et des «moyens de production technologiques les plus modernes pour garantir les mêmes normes de qualité et de fiabilité que les véhicules produits en Europe». «Elle fabrique actuellement les modèles Irizar i6, Irizar i6S et Irizar i3le et exporte des bus vers l'Europe, l'Egypte, le Sénégal, la Libye et le Nigéria», conclut-on.

Cette annonce fait suite à celle de Daimler Buses, l'un des plus grands constructeurs mondiaux de véhicules commerciaux, qui a annoncé, fin janvier, avoir reçu une commande pour 500 bus urbains destinés au Maroc. «Il s’agit de 420 bus Mercedes-Benz Conecto solo de 12 mètres et 80 bus articulés Mercedes-Benz Conecto G» qui seront fabriqués par l’usine turque de Daimler.

En octobre dernier, l'Etablissement de coopération intercommunale (ECI) Al Baida et la société Alsa Maroc avaient conclu le contrat de gestion déléguée de transport collectif urbain par autobus dans le territoire des 18 communes du Grand Casablanca.