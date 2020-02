UA et réfugiés : Le Polisario anticipe les observations du Maroc en passant à l’attaque

Sur l’agenda de la nouvelle session du conseil exécutif de l’Union africaine, qui a débuté hier à Addis-Abeba, est inscrit l’examen du rapport 2019 : «année des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées internes : vers des solutions durables au déplacement forcé en Afrique».

Le Polisario a déjà anticipé les observations du Maroc portant notamment sur le nombre exact de la population des camps des Tindouf et la nécessité de les recenser. Son représentant a souligné que «la seule référence pour déterminer le statut et le nombre de réfugiés dans le monde reste le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et les pays qui les accueillent».

Pour le royaume, les sahraouis des camps sont des «séquestrés» tant que les Nations unies n’ont pas encore procédé à leur recensement, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité. Des appels totalement ignorés par l’Algérie et le mouvement séparatiste.

Pour mémoire, la question du statut des réfugiés des camps a animé les débats entre délégations du Maroc et du Polisario à l’occasion d’une session du Parlement panafricain, en mai 2019.