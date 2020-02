El Othmani veut rassurer les Palestiniens après les sorties de Bourita sur le «Deal du siècle»

Visiblement, Saâdeddine El Othmani joue au sapeur-pompier. Il essaie de circonscrire l’onde de choc des déclarations du ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, sur le «Deal du siècle» et la Palestine. Ainsi, le chef du gouvernement multiplie les messages d’assurance aux Palestiniens sur la position officielle du Maroc.

D’abord mardi 4 février, il y a eu cet appel téléphonique avec le chef du bureau politique de l’organisation Hamas, Ismaël Haniyeh. Dans cette conversation, il lui a exprimé l’appui du Maroc et de son roi à la cause palestinienne.

Certes, certains médias l’ont accusé de privilégier ses «frères» islamistes à Gaza. Mais le chef du gouvernement n’aurait pris l’initiative de communiquer avec Haniyeh sur un sujet aussi capital pour le royaume, sans en aviser au préalable à qui de droit.

Pour mémoire, El Othmani avait facilité la visite, en décembre 2017, de Khaled Mechaal, l’ancien chef du Hamas, au Maroc. Il lui avait d’ailleurs réservé un accueil chaleureux dans la résidence officielle du chef du gouvernement.

El Othmani poursuit sa campagne auprès des islamistes

Le chef de l’exécutif a ensuite poursuivi sa campagne en accordant une interview à la chaîne «Arabi 21». Les extraits publiés aujourd’hui ont été soigneusement choisis par le média. Bizarrement, ils portent tous sur le «Deal du siècle» et réaffirment par la même occasion la centralité de la question palestinienne pour le royaume.

«Le Maroc avec son roi, son gouvernement et son peuple, sont clairs à l’heure de traiter la cause palestinienne et à soutenir pleinement le peuple palestinien jusqu’à la réalisation de tous ses droits, au premier rang desquels figurent la création de l'Etat palestinien dans sa capitale Al-Qods Acharif».

Et de marteler que «le Maroc rejette toutes les tentatives de judaïser Al-Qods (…) et les attaques contre la mosquée Al-Aqsa, et rejette toutes les solutions qui s’écartent de ces constantes». Le choix de la chaîne «Arabi 21» n’est pas fortuit, puisque c’est un média financé par le Qatar et très proche des Frères musulmans.

Les sorties d'El Othmani permettent, par ailleurs, de répondre indirectement aux révélations de médias israéliens sur les efforts consentis par le Premier ministre Benjamin Netanyahu pour convaincre l’administration Trump de reconnaitre la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, en échange de l’ouverture d’une ambassade israélienne à Rabat.

Contrairement à Abdelilah Benkirane, les incursions de Saâdeddine El Othmani sur de sujets de politique étrangère sont rares et calculées.

Mardi à la Chambre des conseillers, le ministre des Affaires étrangères avait déclaré que «le Sahara reste la première cause du Maroc et non la Palestine».