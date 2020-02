Emission spéciale MRE : Après les études à l’étranger, rentrer au Maroc ou rester ?

Après l’obtention du diplôme, c’est la question que se posent de nombreux jeunes Marocains à l’étranger : rester dans le pays d’accueil pour y travailler ou tenter une aventure professionnelle au Maroc ? Un choix qui n’est pas évident pour de nombreux diplômés, partagés entre les opportunités d’emplois et de carrière en Europe ou ailleurs dans le monde, et le retour auprès des siens.

Rien qu’en France, 40 000 étudiants viennent du Maroc, sans compter les nombreux binationaux. On imagine aisément le vivier de compétences que représentent ces étudiants en médecine, écoles d’ingénieurs, école de commerce et autres formations universitaires. Les entreprises au Maroc pointent souvent la pénurie de certains profils techniques pointus et de managers à la fois multilingues et ayant une expérience à l’étranger.

A l’heure de la mobilité internationale, fini le temps où l’étudiant marocain en France revenait presque naturellement travailler au Maroc. Désormais, les compétences marocaines aussi bien à l’étranger qu’au Maroc sont courtisées par les entreprises à l’international. Preuve en est le phénomène de fuite de cerveaux pèse sur les politique RH des entreprises marocaines qui doivent redoubler d’efforts pour garder leurs compétences et en attirer de nouvelles.

C’est ainsi qu’une cinquantaine d’entreprises se sont déplacées à Paris dimanche 02 février pour participer au forum Horizons Maroc organisé annuellement par l’association des étudiants marocains des grandes écoles en France.

L’occasion pour nous de débattre du recrutement et des opportunités d’emploi au Maroc pour ses étudiants marocains en France avec le responsable du Forum Horizons.

Réécouter l’émission en podcast :