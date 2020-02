Les relations avec la Mauritanie et l’Algérie sont moins bonnes qu’avec l’Espagne, affirme Bourita

Le ministre des Affaires étrangères est convaincu que les liens stratégiques entre le Maroc et l’Espagne ne seront pas affectées par le dossier de la délimitation des frontières maritimes.

Nasser Bourita a partagé, ce mardi, sa vision avec les membres de la Commission des Affaires étrangères à la Chambre des conseillers à l’occasion de l’examen des projets de loi 31-17 et 38-17.

Le chef de la diplomatie a ainsi salué les bonnes relations de voisinage entre Rabat et Madrid, citant notamment les échanges commerciaux, la coopération sécuritaire, la lutte contre l’immigration et la guerre contre le terrorisme. «Malheureusement, ces relations n’existent pas avec les voisins algérien et mauritanien», a-t-il déploré.

Il est lieu de rappeler que les autorités de Nouakchott n’ont pas encore réagi officiellement au projet marocain de délimiter ses frontières maritimes, sachant qu'elles en sont concernées. D'ailleurs le 16 décembre, Bourita avait affirmé que le royaume est disposé à ouvrir un dialogue avec l’Espagne et la Mauritanie sur ce sujet.

Les propos du ministre des Affaires étrangères du 4 février interviennent alors que le voisin du sud s’est nettement rapproché de Rabat. En témoigne la tenue, la semaine dernière dans la capitale, de la première commission mixte militaire et la visite du chef de sa police.