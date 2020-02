Le chercheur marocain Rachid Yazami décoré à Dubaï

L'ingénieur et scientifique marocain, Rachid Yazami, a été honoré, mardi à Dubaï, par la médaille Mohammed Ben Rached d'excellence scientifique dans la catégorie «Réalisations de vie», en reconnaissance de ses recherches et inventions scientifiques éminentes, en particulier dans le domaine de la technologie des batteries au lithium-ion.

Le scientifique marocain a reçu sa médaille des mains de Cheikh Mohamed Ben Rached Al Maktoum, vice-président, Premier ministre des Emirats arabes unis (EAU) et gouverneur de Dubaï, lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté des personnalités émiraties et des scientifiques et chercheurs d'élite.

Cette consécration est la plus haute distinction accordée par les Emirats à d'éminents scientifiques ayant apporté des contributions significatives et d'importantes réalisations au cours de leur carrière.

En 2014, Rachid Yazami a reçu le prix Draper de la National Academy of Engineering de Washington, considéré comme l’équivalent d’un Nobel pour les ingénieurs, en reconnaissance de sa contribution au développement des batteries lithium-ion dans les années 1990.

Lourdes Vega, directrice du Centre de recherche et de développement pour le dioxyde de carbone et d'hydrogène et professeure de génie chimique à l'Université des sciences et technologies de Khalifa à Abou Dhabi, a également été décorée lors de cette cérémonie.

La médaille Mohamed Ben Rached pour l'excellence scientifique a été créée en 2017, en l'honneur de scientifiques, chercheurs et spécialistes ayant apporté des réalisations exceptionnelles uniques.