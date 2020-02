Maroc : Décès de Faouzi Lakhdar Ghazal, membre du CCME

Membre-fondateur et président de l’association «Savoir et développement», également membre du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) basé à Toulouse, le chercheur et universitaire Faouzi Lakhdar Ghazal s’est éteint mardi.

Né en 1951 à Casablanca, Faouzi Lakhdar Ghazal a été docteur ès sciences biologiques, maître de conférences à l’Université Paul Sabatier de Toulouse et membre du Laboratoire d’immunologie des lentivirus des primates.

Depuis hier soir, son décès est annoncé par ses amis proches et anciens élèves sur Facebook, où ils lui ont rendu un vibrant hommage à l’unisson.

Pour sa part, le CCME a publié ce mercredi une déclaration, où il présente ses condoléances aux membres et au personnel du conseil, mais aussi à la famille et aux proches du défunt.