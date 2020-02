Football : Démission du président du Club Raja de Béni Mellal

Le président du Club Raja de Béni Mellal, Mohamed Afif a déposé, mardi, sa démission, sur fond de résultats négatifs essuyés dernièrement par sa formation, au cours de l'actuelle saison footballistique. Il a justifié sa décision par le cumul de plusieurs dysfonctionnements ayant entravé le bon déroulement du travail.

Il évoque notamment sa perte d'enthousiasme et de bienveillance «face aux contraintes qui dépassent l'énergie et l'effort personnels, en plus de l'atmosphère malsaine qui prévaut au sein du club».

Lanterne rouge de la Botola, le Raja de Béni Mellal n’a toujours pas remporté le moindre match au Championnat. Auteur de 3 nuls et 12 défaites, le Club est situé aujourd’hui en bas du classement du Championnat national avec seulement 3 points.

Le Club Raja de Béni Mellal s’est séparé, début janvier dernier, de manière amicale et consensuelle, de l’entraîneur Aziz El Amri, rappelle-t-on