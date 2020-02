Maroc : Les autorités de Béni Mellal mènent une campagne de libération du domaine public

Les autorités locales de la ville de Béni Mellal ont mené, récemment, une vaste campagne de libération du domaine public au niveau de plusieurs boulevards et quartiers.

La campagne, qui a concerné dans un premier temps le boulevard Mohammed V, s'inscrit dans le cadre des efforts visant à prévenir et à lutter contre les abus en matière d'occupation illégale du domaine public, indique un communiqué de la Wilaya de la région Béni Mellal- Khénifra.

Cette campagne a été précédée d'une vaste opération visant à libérer les espaces publics occupés illégalement par des marchands ambulants, au niveau de certains boulevards et quartiers de la ville. Elle s'est soldée par la saisie de produits et matériels (chaises, tables ainsi que des panneaux publicitaires) appartenant aux cafés et magasins commerciaux.

La recrudescence du phénomène de l'occupation du domaine public affecte même l’activité touristique de la ville, en violation des précautions sanitaires et relatives à la sécurité de la circulation dans les zones concernées, précise la même source.

Les citoyens et les différents acteurs de la société civile de la ville ont, à cette occasion, salué cette campagne destinée à mettre fin au désordre occasionné et à redonner à la ville sa beauté, conclut le communiqué.