Grèce : Militant du 20 Février, Hamza Haddi condamné à 4 ans pour «migration irrégulière»

Membre actif du Mouvement du 20 février, Hamza Haddi a été condamné, ce mardi, à quatre ans de prison ferme par le tribunal de Komotiní (Grèce), où il a comparu pour «migration irrégulière». L’été dernier, le jeune marocain avait été interpellé par la police grecque au niveau de la frontière avec la Turquie, puis il avait été admis dans l’un des trois établissements pénitentiaires de la ville de Komotiní, destinés à l’incarcération de personnes impliquées dans ce trafic.

Ancienne présidente et actuellement membre de l’Association marocaine des droits humains (AMDH) à Salé, Mahjouba Karim a confirmé ce verdict dans une vidéo tournée en direct des alentours du tribunal de Komotiní, où elle a suivi le procès.

Ayant pris en charge Hamza Haddi pendant ces quatre dernières années en raison de la situation financière et sociale de sa famille, la militante explique dans sa déclaration avoir apporté son témoignage au nom de l’ONG, affirmant devant les juges que «Hamza est un défenseur des droits humains, et ne peut donc pas commettre des crimes de trafic».

Revenant sur la dernière audience avant le rendu du verdict, Mahjouba Karim explique que «Hamza Haddi a bien su se défendre et montrer qu’il était innocent», en plus des témoignages de son frère et de sa sœur ayant abondé dans le même sens. Par ailleurs, la militante se dit «optimiste pour les suites qui pourront être données à l’appel que la défense envisage de faire de la décision du tribunal», ajoutant que le jeune a été «très appuyé et bien défendu, autant par son avocat que par plus de 47 associations de la société civile ici».

«Conformément à la loi grecque, si nous interjetons appel aujourd’hui, la peine de Hamza Haddi peut être réduite à un quart de la peine, soit à une année, sachant qu’il a déjà passé sept mois en prison», espère encore la militante.