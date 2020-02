Frontière de Ceuta : Une ONG espagnole sollicite l’intervention de Mohammed VI

Le Maroc a exigé des habitants de Ceuta souhaitant traverser la frontière de présenter leurs passeports aux services de la douane. La mesure, qui marque une rupture avec le passé, s’accompagne par un renforcement des contrôles des documents des véhicules et des motos appartenant aux ressortissants espagnols.

La décision a fait l’objet de surenchères politiciennes de la part de certains milieux ayant estimé qu’elle s’inscrit dans un processus visant à «asphyxier l’économie locale».

Prenant le contre-pied de cette tendance l’association «Résidents Ceuta» a pris l’initiative de lancer une pétition sollicitant une intervention du roi Mohammed VI.

«Il n’est pas juste que les douanes de Bab Sebta rompent désormais tous les liens avec Ceuta, en appliquant des mesures restrictives pour le passage des achats effectués par des particuliers, ainsi qu’en les forçant tous à tamponner leurs passeports comme s’ils étaient des étrangers», soulignent les promoteurs de l’initiative.

Compte tenu de ces conditions ils appellent ainsi à une intervention royale du Maroc «pour son incarnation des plus hautes valeurs de la tolérance et la compréhension et des vertus traditionnelles du trône alaouite».