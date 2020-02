Hassan Hajjaj photographie la star américaine Billie Eilish pour Vogue

L’artiste et photographe maroco-britannique Hassan Hajjaj a photographié la jeune artiste américaine Billie Eilish, vedette du numéro de mars 2020 du magazine américain Vogue. Ce dernier a en effet commandé trois couvertures uniques à trois photographes différents, dont Hassan Hajjaj, indique le journal saoudien Arab News.

La jeune chanteuse arbore une veste et un collier Gucci et pose sur un fond coloré à motifs. En plus de la couverture, Hassan Hajjaj a également été chargé d’une série de photographies de la chanteuse, qui figurent à l’intérieur de l’édition imprimée.

«Dans l’une des photographies, la star, vêtue d’un design personnalisé Andy Wahloo – la marque de vêtements de Hajjaj – et de bagues personnalisées par Melody Ehsani, pose devant un tapis décoratif typique d’Afrique du Nord. Le cadre se compose de boîtes de soupe vertes portant l’inscription ''Andy Wahloo'' écrite en arabe», indique Arab News.

Hassan Hajjaj a été contacté par le magazine l’année dernière pour préparer la couverture. «C’était un rêve. Je suis honoré», a-t-il écrit sur sa page Instagram. «Merci à Vogue et à Billie pour leur amour et leur soutien. J’espère que cela ouvrira plus de portes aux artistes du monde entier», a-t-il conclu.

Pour rappel, Hassan Hajjaj avait déjà été l’auteur de la photographie publiée en une à l’occasion de la première couverture du rappeur américain Cardi B, pour le numéro du 13 novembre 2017 de Vogue.