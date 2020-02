Maroc : Lancement du programme Intelaka pour l'appui et le financement aux entreprises

Le Programme Intelaka a été lancé, lundi à Rabat, à l'issue de la signature devant le roi Mohammed VI des conventions actant le démarrage du Programme d'appui et de financement des entreprises.

Le lancement a eu lieu lors d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Economie, des finances et de la réforme de l'administration, Mohamed Benchaaboun, en présence du Wali de Bank Al-Maghib, Abdellatif Jouahri, du vice-président délégué du Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM), Mohamed Kettani et de la présidente du Fonds Hassan II pour le développement économique et social, Dounia Taarji.

S'exprimant lors d'une conférence de presse à ce sujet, le ministre, a indiqué que les premiers produits seront commercialisés dès demain pour certaines banques. Cette rencontre vise à présenter la manière avec laquelle seront lancés ces produits et qui constituent la première partie d'opérationnalisation des conventions, a-t-il encore précisé.

Appui et financement des #entreprises : Lancement officiel du Programme “#Intelaka”, une nouvelle génération de produits de garantie et de financement à destination des TPE, des jeunes porteurs de projet, du monde rural, du secteur informel et des entreprises exportatrices. pic.twitter.com/D7GFWkjgDK — 2M.ma (@2MInteractive) February 3, 2020

Il a dans ce sens rappelé que les conventions signées devaient faire l'objet d'un certain nombre de mécanismes qui devront être précisés, d'une façon bilatérale, entre les banques et la Caisse centrale de garantie (CCG), cette dernière qui constitue le maillon central de ce dispositif mis en place.

Les banques et la CCG vont procéder à la signature avec la CCG d'une convention pour rendre possible la distribution, dès demain, des crédits aux populations concernées, a-t-il noté.

M. Benchaaboun a en outre mis en avant trois éléments de rupture par rapport à ce qui a été pratiqué jusqu'à présent. Il s'agit d'abord de l'accès au financement qui représente 75 % des préoccupations des PME (selon une étude du Haut commissariat au Plan), a-t-il dit, notant que cette problématique devait être redressée à travers les mécanismes présentés tout au long de la semaine dernière.

Ces mécanismes s'appuient essentiellement sur des garanties pouvant aller jusqu'à 80%, et ces garanties s'appuient à leur tour sur le Fonds d'affectation spéciale créé au titre de la Loi de Finances 2020, qui est le socle de base des produits offerts, et qui porte sur une enveloppe de 8 MMDH, dont les 2 MMDH dédiés au monde rural étalés sur trois ans, a-t-il rappelé.

La deuxième rupture, a-t-il poursuivi, porte sur les garanties, notant que dans le cadre de ce programme, les banques vont se suffire des garanties liées au produit et renoncer ainsi aux garanties personnelles.

Et d'ajouter que la troisième rupture a trait au taux d'intérêt qui est historiquement bas, sur instructions royales, et qui est inférieur au taux directeur de la Banque centrale (2,25%) et sera fixé à 2% en règle générale et à 1,75% dans le monde rural.