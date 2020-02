Marocains de Daesh : Les familles sollicitent une intervention du roi pour rapatrier leurs proches

La «Coordination nationale des familles des Marocains bloqués et détenus en Syrie et en Irak» lance un appel au roi Mohammed VI pour le rapatriement de leurs proches.

Tout en saluant la grâce royale accordée, le 11 janvier, à des femmes accusées de terrorisme, le bureau exécutif de l’ONG souhaite que les siens puissent bénéficier de la même mesure. Et de rappeler, dans un communiqué, que «les enfants et les femmes vivent dans des conditions déplorables (…) Ils sont privés des conditions élémentaires d’une vie digne».

Dans sa sollicitude, l’instance n’a pas oublié de plaider la cause des jeunes ayant embarqué dans l’aventure terroriste et combattu dans les rangs de l’organisation de l’Etat islamique. Désormais, «ils expriment leurs sincères regrets, leur attachement aux constantes de la nation, le rejet de toutes les formes de violence ainsi que leurs engagements à tourner la page du passé avec tous ses inconvénients», conclut le texte de la Coordination.

Le Maroc a déjà rapatrié huit de ses ressortissants

Depuis sa création, en octobre 2019, l’ONG mène une campagne de communication pour le rapatriement de leurs proches détenus en Irak et en Syrie. Le Maroc a en effet montré sa disposition à autoriser le retour des femmes et leurs enfants des zones de conflit. Une annonce faite par le chef du Bureau central d’investigation judiciaire (BCIJ) relevant de la DGST. «Elles n’y sont pas allées pour combattre, mais se sont limitées à accompagner leurs époux. Par conséquent, nous n'avons rien à leur reprocher», avait déclaré Abdelhak Khiame à l’occasion d’un point de presse.

Il avait également révélé que 280 femmes et 391 enfants sont bloqués en Syrie. Des chiffres qui se rapprochent de ceux publiés par la Coordination qui fait état de 250 femmes et 270 mineurs ainsi qu’environ 180 jeunes qui se trouvent coincés dans les camps de réfugiés au nord de la Syrie après la défaite de Daesh.

Cet appel au roi Mohammed VI intervient alors que le député du PAM, Abdellatif Ouahbi, a demandé début janvier la constitution d’une commission parlementaire qui, en coordination avec le ministère des Affaires étrangères, rendra visite aux citoyens marocains dans les zones de conflits en Irak et Syrie. Dans une lettre destinée au président de la Commission de justice et législation à la Chambre des représentants, Abdellatif Ouahbi a souligné que «l’Etat est pleinement responsable de leur sécurité et leur réinsertion dans l’éducation nationale».

Pour rappel, il y a presque une année et en réponse à un appel lancé par l’administration Trump aux membres de la Coalition internationale contre Daesh, le Maroc avait procédé au rapatriement de 8 de ses ressortissants détenus en Syrie pour terrorisme.