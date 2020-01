Bientôt de nouvelles écoles britanniques au Maroc

Nouveaux partenariats entre le Maroc et le Royaume-Uni dans le domaine de l’éducation. En marge du sommet «UK-Africa Investment», qui a débuté lundi, le ministre d’État britannique du Commerce international, Conor Burns a annoncé la signature d’un protocole d’accord «entre la Reigate School du Royaume-Uni et la Morocco’s British International School Partners».

S’exprimant lors du sommet, Conor Burns a déclaré mercredi que cet accord «comprendra la construction de trois écoles suivant le programme d’éducation K-12 du groupe Reigate Grammar» au Maroc d’ici 2025.

En plus de ce protocole d’accord, la Coventry University, une université d’enseignement public en Angleterre, devrait signer un accord similaire avec l'Ecole supérieure de technologie de Casablanca. L’accord, d’un montant de 14 millions de livres sterling (plus de 176 millions de dirhams), vise à «développer des installations et des programmes éducatifs communs sur la formation des enseignants, la recherche et la mobilité du personnel et des étudiants», a ajouté le ministre.

De plus, la multinationale pharmaceutique britannique GlaxoSmithKline signera un accord avec l’université Mohammed VI des sciences de la santé «pour assurer la formation des professionnels de santé», a conclu le ministre.