Casablanca : La décharge de Mediouna sera déplacée en attendant de trouver un délégataire

La fermeture de l’ancienne décharge de Mediouna n’est pas pour bientôt. Mais en attendant, elle sera déplacée temporairement vers un nouveau terrain de 11 hectares, exploité à côté de l’ancien site, rapporte l’Economiste de ce jeudi.

«Ce site fera office de casier préparé à recevoir les ordures de Casablanca dans l’attente de trancher sur le prochain délégataire, ainsi que sur l’option appropriée», à savoir l’incinération des ordures ou leur valorisation, explique-t-on.

L’exploitation de la décharge sera assurée par SNTRO pour cette période transitoire d’une année qui pourra être prolongée de 3 mois.

Le journal rappelle que la décharge de Mediouna accueille plus de 46 millions de m3 de déchets sur une superficie de 60 hectares, en plus d’un surplus de 100 000 tonnes de détritus et 40 000 m3 de jus d’ordures.

L’annonce de cette mesure interviendra après le lancement, par Casa-Aménagement, d’une semaine de sensibilisation pour s’assurer de l’adhésion de toutes les parties prenantes.