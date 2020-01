France : L'ouverture de la mosquée d'Issy-les-Moulineaux repoussée

Ce n’est «pas vraiment un coup d’arrêt», mais un caillou dans la chaussure. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise (Val-d’Oise) a annulé, jeudi 19 décembre, le permis de démolir et le permis de construite délivrés par la ville pour la construction d’un nouveau lieu de prière à Issy-les-Moulineaux, indique ce jeudi le site d’information Actu.fr.

Dans sa décision, le tribunal pointe notamment la destruction prévue de bâtiments protégés. Il estime par ailleurs que certaines constructions ne mettent pas en valeur le bâti déjà existant, faisant état d’une «rupture [et d’une] atteinte aux caractéristiques architecturales en les occultant largement». La salle de prière prévue est un bâtiment arrondi, construit au milieu de la cour, précise-t-on.

«Il faut voir que ce sont des motivations d’ordre esthétique et d’insertion dans l’environnement. Nous avons interjeté appel et nous souhaitons que cette position puisse être revue», a déclaré Thierry Lefevre, premier adjoint à la mairie. Depuis la décision du tribunal administratif, l’architecte et l’association socioculturelle musulmane de la ville ont collaboré pour «retravailler l’esthétique du bâtiment ainsi qu’un redimensionnement, à la baisse, du projet».

La capacité d’accueil du lieu de culte est l’un des points de discorde. Depuis 2012, une salle de prière temporaire a été établie sur la même avenue, mais elle ne peut accueillir que 300 personnes. Afin de palier le problème, la capacité de la future salle est prévue pour accueillir 950 personnes. Elle ne devrait pas être revue à la baisse malgré les préconisations du commissaire enquêteur pour une réduction à 500 personnes, précise la même source.

Annoncé fin 2017, le déménagement devait avoir lieu en ce début 2020. L’échéance est donc repoussée, mais Thierry Lefevre assure que le projet aboutira. «C’est un culte important de la ville et il nous a semblé normal qu’il ait un lieu de culte pérenne.»