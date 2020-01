Maroc : L’audience en appel du militant ayant protesté contre une propriété émiratie reportée

Le militant Rachid Sidi Baba a été condamné, début janvier, à six mois de prison ferme. / DR

La Cour d’appel d’Agadir a reporté, ce jeudi, l’audience du militant des droits humains Rachid Sidi Baba au 30 janvier prochain, répondant ainsi à la demande de sa défense.

Selon la section d’Agadir de l’Association marocaine des droits humains (AMDH), le juge chargé de ce dossier a répondu favorablement à la demande de la défense pour préparer ses plaidoyers.

Début janvier, le tribunal de première instance de la ville de Tata a condamné Rachid Sidi Baba à une peine de six mois de prison, assortie d’une amende de 500 dirhams. Il est accusé d’«insulte à un fonctionnaire en exercice».

Le 24 décembre dernier, le jeune homme avait été arrêté à la suite de la diffusion d’une vidéo en direct sur Facebook, alertant sur «des entrepreneurs émiratis qui dépouillent la région de ses richesses naturelles». Dans cette vidéo, Rachid Sidi Baba appelait à une manifestation devant ce site pour contester l’installation d’une propriété d’un prince héritier émirati sur des milliers d’hectares, représentant selon lui un danger pour l’équilibre écologique local de la faune et de la flore.

Mercredi, le comité Sidi Baba pour la défense des prisonniers d’opinion et la liberté d’expression a appelé les militants d’Agadir et sa région à manifester devant la cour d’appel en soutien au militant. Le comité a également exhorté les avocates et avocats à rejoindre le comité de défense de Rachid Sidi Baba.