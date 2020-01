Ceuta et Melilla accusent le Maroc de tentative «d'isolement et d'étouffement économique»

Eduardo de Castro et Juan Vias, dans le stand Ceuta à Fitur de Madrid. / Ph. CAM

Les présidents de Ceuta et Melilla, Juan Vivas et Eduardo de Castro, ont reconnu mercredi que les deux villes traversent des «moments de difficulté». «Aux contraintes structurelles classiques» s’ajoute une tentative «d’isolement et d’étouffement économique» du Maroc, ont-ils fustigé depuis le salon du tourisme de Madrid (Fitur), rapporte Melilla Hoy.

Le président de Melilla, Eduardo de Castro a expliqué que la rencontre à Fitur avec son homologue de Ceuta a permis d’aborder les «points communs» qui les concernent, afin de mener des «politiques communes». Il a rappelé que Ceuta et Melilla sont des villes avec des «caractéristiques particulières», comme le fait d’«endurer une immigration qui [les] submerge».

Et d’annoncer qu’une réunion de travail des deux gouvernements était prévue à Melilla, faisant suite à un document avec sept points principaux signé entre les deux gouvernements locaux.

Juan Vivas a, pour sa part, dénoncé «l’attitude du pays voisin (le Maroc, ndlr) qui n’est guère positive pour les deux villes». «Nous réussirons car, malgré les nombreuses tentatives faites par le pays voisin, nous avons derrière nous une grande nation comme l’Espagne et sommes convaincus que cela aidera et soulagera ces deux villes», a-t-il ajouté.