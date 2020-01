Frontières maritimes : Première réaction de l’Espagne au vote des députés marocains

La ministre espagnole des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la coopération a immédiatement réagi à l’adoption, par la Chambre des représentants, des deux projets de loi établissant la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son domaine maritime.

«Il n’y aura pas de politique de faits accomplis ou d’actions unilatérales. Cela a été réitéré aujourd’hui par le ministre des Affaires étrangères du Maroc à la Chambre des représentants», a écrit Arancha Gonzalez Laya sur le compte Twitter de son département.

Elle fait sans doute fait référence à ce passage intéressant de l’exposé de son homologue marocain et qui devrait apaiser les craintes espagnoles. «Le Maroc veillera sur ses droits, respectera ses engagements, restera ouvert sur les positions nationales des pays voisins amis et leurs droits légitimes, tout comme il sera disposé à un dialogue constructif de nature à aboutir à des compromis globaux et équitables sur la base de l’intérêt mutuel», a déclaré Nasser Bourita lors de la présentation des projets de loi 37-17 et 38-17 lors de la plénière du mercredi 22 janvier à la Chambre basse.

Les deux ministres des Affaires étrangères se verront ce vendredi à Rabat. Une occasion pour eux d’aborder ce sujet face à face.