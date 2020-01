Handball : Le Maroc dispose du Cap Vert et s'approche de la qualification pour le Mondial

En disposant avec la manière du Cap Vert (31-25) mercredi à Radès pour le compte du second match du tour principal de la 24e coupe d’Afrique des nations de handball (Tunis 16-26 janvier), le Maroc n’est plus qu’à une victoire de la qualification pour le Mondial.

Le prochain match serait promordial pour les protégés de Noureddine Bouhaddioui afin de réaliser l’objectif qu’ils s’étaient fixé : décrocher un billet pour la Coupe du monde, prévue en 2022 en Egypte.

L’autre match du groupe, opposera en fin d’après-midi (18h) la Tunisie à l’Algérie dans le troisième derby nord-africain de la CAN.

Quant à son match contre le Cap Vert, l'équipe nationale a brillé, après deux défaites de suite qui ont anéanti ses chances d’accès à son premier podium africain.

Dès le coup d’envoi de la rencontre, les éléments de l'équipe nationale semblaient bien lancés dans le match et les cap-verdiens restaient au coude à coude. Avec un seul but d’écart, les coéquipiers de Mohamed Zarouali butaient sur un bon gardien du Cap Vert. Zerouali, Harchaoui et Ben Taleb avaient plusieurs occasions pour creuser l’écart sur des contres rapides, mais le manque de concentration et la maladresse avaient raison de ces tentatives.

Le Cap Vert en profitait même pour égaliser et prendre l’avantage grâce notamment à un très grand Leandro Semedo. Au quart d’heure de jeu, les deux équipes sont à égalité.

Bouhaddioui lançait alors dans le jeu Mehdi Ismaili Alaoui et Ryad Lakbi qui débloquaient rapidement la situation et permettaient au Maroc de prendre trois buts d’écart grâce à des attaques ultra-rapides et des ailes efficaces.

Le sept national étaient dès lors sur un chemin ouvert s’adonnant à une vraie démonstration de force en multipliant et diversifiant les manœuvres en attaques devant une défense cap-verdienne désemparée. Score à la mi-temps de 11-17 en faveur du Maroc.

En seconde période, les protégés de Bouhaddioui, plus en confiance, ont continué à prendre le large et sont sortis vainqueurs.