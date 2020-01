Maroc : Rahma Bakouri, une mâalema distinguée dans la broderie slaouie

Rahma Bakouri, à laquelle la sixième édition de la Semaine nationale de l’artisanat a rendu, mardi, un vibrant hommage, est le modèle de la mâalema qui voue un amour sans limites à l’art de la broderie ancestrale de Salé. D'ailleurs, l'artiste a grandi dans cette ville, une cité qui a développé au fil des siècles un style de broderie propre à elle, facilement identifiable et en même temps la distingue des autres villes (Fès, Tétouan, Meknès, Chefchaouen, Rabat et Azemmour).

Un style différent par les techniques, les motifs et leurs agencements, les couleurs et leurs associations. En effet, les brodeuses utilisent le point de trait ou point de ligne à pas compté quadrillé double face ainsi que le point méloui, une variante locale du point de croix.

Jeune fille, Rahma a rejoint en 1987 le centre de l’Entraide nationale où elle a passé 5 ans à apprendre la broderie de Salé et à se perfectionner dans le métier. Lors de la cérémonie d'hommage, cette artisane a confié comment elle a pu vivre dignement des revenus issus de son travail. Elle en est d’autant plus satisfaite qu’elle s’est assurée un toit et a pu satisfaire ses besoins et ceux de sa famille.

Mâalema Rahma raconte qu’elle n’a jamais regretté d’apprendre la broderie slaouie, qui témoigne d’un goût raffiné dont s’enorgueillissent les maîtresses de maison. Cette artisane est très attachée à la continuité du métier d’autant plus qu’elle affirme que toute jeune fille qui l’apprend n’aura rien à craindre des aléas de la vie.

Cet hommage a eu lieu l’occasion de la neuvième Rencontre sur la préservation des métiers de l’artisanat menacés de disparition, organisée dans le cadre de la sixième édition de la Semaine nationale de l’artisanat, qui se tient du 12 au 26 janvier à Marrakech.